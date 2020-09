«Hier werden Ihre Wünsche verewigt»

Martin Moosmann, Syndic von Courtepin, und Petra Schlüchter, GNS-Vorstandspräsidentin, machen ihren Spatenstich.

Courtepin | Die Sanierung und der Ausbau des Pflegheims St-François in Courte­pin wird voraussichtlich bis 2023 dauern und rund 13,5 Millionen Franken kosten. Am Mittwoch war der feierliche Spatenstich.

Im grünen Rasen unter den Bäumen klafft ein Loch, Schaufeln stecken in der Erde – der feierliche erste Spatenstich für den Um- und Ausbau des Pflegeheims St-François in Courtepin steht kurz bevor. «Hier werden Ihre Wünsche verewigt», richtet Heimleiter Peider Nikolai am Mittwoch das Wort an die Bewohnerinnen und Bewohner. Diese haben ihre Wünsche für ihr neues Heim auf Zettel geschrieben und in eine elegant verzierte Schatulle gelegt. Einer Bewohnerin gebührt die Ehre, die Wunschkiste in der Erde zu versenken. Akteure aus der Politik, dem Gesundheitsnetz See (GNS) dem beauftragten Architekturbüro und einige Bewohnerinnen und Bewohner machen sich daran, Erde in die Grube zu schaufeln. fko

