«Schnouse u lädele» am Martinsmarkt

Lupka und Hilda Gorgieva, mit Valerio und Ella, Courgevaux. Otto Rindisbacher, Lobsigen. Therese Läderach aus Bargen zaubert eine Zuckerwatte. Rudolf Buser aus Murten mag den alljährlichen Martinsmarkt. Monique und Werner Santschi, Murten, mit den Enkelkindern. Hanna und Orhan Maremovič, Murten. Christiane Howald und Jelena Wobmann, Sugiez. Kunterbuntes Treiben in der Hauptgasse Murtens mit vielen fröhlichen und zufriedenen Menschen. Shamane und Nicole Périat mit ihrem Onkel Jean-Luis Huguenin, Pruntrut. Jan und Dominic Studer, Malin Schwab, Carla Baumgartner, alle aus Murten. Alessia Wieland aus Salvenach mit Lia Dinkel aus Murten.



Murten | Am Mittwoch, 6. November 2024 fand im «Stedtli» Murten der traditionelle Martinsmarkt statt. An den vielen Ständen wurden liebevoll gefertige Handwerkskunst sowie kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Die jüngeren Gäste freuten sich über interessante Spielsachen, eine tolle klebrige Zuckerwatte, Luftballons in verschiedenen Formen, Farben und Motiven, Karussellfahrten oder versuchten bei einem Wurfspiel in der Rathausgasse ihr Glück. Vormittags lag der Nebel wie graue Zuckerwatte über den bunten Gassen, löste sich jedoch bis zum Nachmittag hin auf und so konnte die Sonne doch noch ihr Gesicht zeigen.

Sandra Schüpbach