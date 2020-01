Jubiläumsausgabe mit einem Urknall

Die Arteplage «Big Bang» bringt den Urknall in die Hauptgasse – mit einer fulminanten Lasershow.



Murten | Am Mittwoch eröffnete Bundesrat Alain Berset feierlich die fünfte Ausgabe des Murtner Licht-Festivals. Bis am 26. Januar erstrahlt das Stedtli in glanzvoll poetischem Spektakel-Licht.

Vereinzeltes Funkeln auf dem Berntor und Klänge wie von glitzerndem Sternenstaub: Damit kündigt sich in der Murtner Hauptgasse der «Big Bang» an. Geboren wird in diesem Urknall aus Musik und Lasereffekten zwar nicht das Universum, er eröffnet aber während der kommenden zehn Tage immer wieder aufs Neue einen Kosmos aus Licht, Farbe und Klang. Die Lichtshow in der Hauptgasse ist eine von 24 Arteplages mit insgesamt 31 verschiedenen Projekten und Installationen rund um das Thema Licht. Am Mittwoch startete das Murtner Licht-Festival in seine fünfte Ausgabe. Rund 250 freiwillige Helfer stehen im Einsatz. «Lichtkunst ist eine Kunst, die ohne grosse Erklärungen auskommt», sagte Bundesrat Alain Berset an der Eröffnungsfeier im Hotel Murten und beleuchtete damit einen der Gründe, warum sich die mittlerweile zahlreichen Licht-Festivals im In- und Ausland zu Publikumsmagneten entwickelt haben. Zudem bringe das Festival die Schönheit einer Stadt wie Murten künstlerisch zur Geltung. Davon hatte sich der Magistrat auf einem kurzen Rundgang bereits überzeugen können. «Ich werde wiederkommen», versicherte Berset und fügte verschmitzt an, «aber ich sage nicht wann.» fko



