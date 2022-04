Klassentreffen früherer Festivalhelden

War vor sechs Jahren schon zu Gast und kommt für die Jubiläumsausgabe zurück: Stephan Eicher. Foto: A. Ellena / Archiv



Avenches | Das Musikfestival Rock Oz’Arènes in Avenches findet diesen Sommer wieder im gleichen Rahmen wie vor der Pandemie statt. Zum Jubiläum der 30. Austragung kehren mit Status Quo, Stephan Eicher und Placebo Headliner früherer Jahre in die Arena zurück.

Bernie Constantin, ein vom Musikerleben gezeichneter Sänger und langjähriger Programm-Ansager bei Rock Oz’Arènes, macht plötzlich grosse Augen und ruft: «Da war ich ja dabei.» Er hat soeben das Plakat der ersten Austragung des Festivals in Avenches erblickt und entdeckt, dass er damals auch aufgetreten war. Dann gleiten bei der Medienkonferenz von Rock Oz’Arènes vom Mittwoch in Villars-­sur-­Glâne die Plakate aller anderen Austragungen über den Bildschirm – und zuletzt erscheint das Plakat der 30. Austragung, welche dieses Jahr vom 10. bis am 14. August in der römischen Arena stattfinden wird. Genauer gesagt sind es drei Plakate, die nebeneinandergestellt ein grosses Gesamtbild der Festivals 2019 bis 2022 zeigen. Wobei die letzten beiden Austragungen wegen der Pandemie nicht stattfinden konnten. uh

