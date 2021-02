«Kleiner Schritt in Richtung Normalität»

Bald soll wieder Shopping vor Ort möglich sein – der Bundesrat setzt die Zeichen auf Lockerung der Massnahmen beim Detailhandel.



Murten | Wochenlang mussten sie sich mit einem Abholservice oder Lieferdiensten behelfen. Nun gibt es Hoffnung für Detailhändlerinnen und Detailhändler: Der Bundesrat schlägt eine Wiedereröffnung der Ladengeschäfte für Anfang März vor. Der «Murtenbieter» hat sich im Stedtli umgehört.



Vor knapp einer Woche fällte der Bundesrat einen Grundsatzentscheid: In rund zwei Wochen will er Läden des nicht täglichen Bedarfs, Museen und Zoos wieder öffnen lassen. Den definitiven Entscheid dazu will er morgen fällen. Betroffene Detailhändlerinnen und -händler sind allen Vorbehalten zum Trotz erleichtert – wenn auch mit gemischten Gefühlen. fko

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 23. Februar 2021.