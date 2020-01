Bei den Göggimöffen läufts irgendwie anders

Die kreativen Köpfe hinter der neuen Murtner Fastnachtsplakette 2020: Fabienne Mangold und Pascal Mumenthaler von der Göggimöffezunft

Murten | Wie schnell die Zeit vergeht, macht jeweils die Enthüllung der Murtner Fastnachtsplakette deutlich. Traditionell am Stephanstag wird das edle Stück der Bevölkerung präsentiert. Kreiert hat es die Göggimöffezunft Murten, die 2020 ihr 55-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Auf einer Sanduhr sitzt er, mit breitem Lachen, und an den Füssen trägt er flottes Schuhwerk – der Möff, Symbolfigur der Göggimöffezunft Murten. In der linken Hand lässt er eine Marionette tanzen. Es ist der Murtenleu mit aufgesetzter Kappe der Fastnachtsgesellschaft Murten (FGM). Eine Anspielung etwa, dass die Möffe 2020 alle Fäden fest in der Hand haben und die Stadt Murten heimlich lenken werden? «Überhaupt nicht», erklärte Pascal Mumenthaler mit einem Schmunzeln. Die Marionette verkörpere im Gegenteil die gute Zusammenarbeit zwischen den Murtner Behörden und den Fastnachtsvereinen. «Die Fäden halten uns zusammen», sagte der Musikleiter der Göggimöffe. Gemeinsam mit Fabienne Mangold hat er die Plakette für die Fastnacht 2020 kreiert. Und traditionsgemäss ist am Stephanstag das Geheimnis um deren Optik gelüftet und damit der Verkauf offiziell gestartet worden. mkc

