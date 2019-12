Längmatt-Schulhaus auf gutem Kurs

Ein Glaskorpus beherbergt Büros, Besprechungszimmer und das Schulsekretariat und ermöglicht Offenheit und Privatsphäre zugleich.

Murten | Die zweite Phase der Um- und Ausbauarbeiten des Murtner Längmatt-Schulhauses schreitet gut voran. Es fehlen noch der Innenausbau und die Möblierung.



«Wir sind gut im Zeitplan», sagte Schulpräsident Alexander Schroeter. Zusammen mit Michel Pellet, Liegenschaftsverwalter der Stadt Murten, führte Schroe­ter am Dienstag eine Gruppe Lehrpersonen durch das umgebaute und erweiterte altstadtseitige Gebäude des Primarschulkomplexes Längmatt. Das Gebäude wurde um ein Geschoss aufgestockt und musste darum aus Statik-Gründen abgerissen und neu gebaut werden. Rund 8,5 Millionen Franken wird diese zweite Umbauphase voraussichtlich kosten.

Die Neugier der Lehrpersonen war gross, schliesslich soll hier bereits im nächsten Schuljahr Unterricht stattfinden. «Der Umzug ist für die Sommer­ferien geplant», fügt Michel Pellet an. Die offizielle Eröffnung sei für Ende September angesetzt. Nach dem Umzug ist auch der Rückbau der rund 30-jährigen Schulpavillons geplant. Ihre weitere Verwendung ist noch nicht geklärt. Das neue Gebäude befindet sich noch im Rohbau-Zustand. In den kommenden Monaten folgen der Innenausbau und die Möblierung. Damit ist der Endspurt für die zweite Etappe des Um- und Ausbaus in vollem Gange. fko

