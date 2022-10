Reichhaltiges Turnerzmorge begeisterte

Der Präsident der Männer- und Seniorenriege Willi Piller mit seiner Partnerin Brigitte Huber, Murten. Die Gäste wurden von der Präsidentin der Frauenriege Murten, Jolanda Meier, und Jean Luc Piot empfangen. Werner Jakob, Vizepräsident und Leiter der Männer-und Seniorenriege, sowie seine Frau Christine von der Frauenriege. Jöggu und Ottilia Hämmerli, Murten, sind die Hauptleiter der Männer- und Seniorenriege sowie der Frauenriege Murten. Claudia Vidal, Laurence Baumann und Susanne Baumann waren schon früh am Morgen in der Aula und zuständig für die Käse- und Fleischplatten am Buffet. Bernhard und Doris Meyer, Ulmiz, mit Tochter Bianca und Pascal Haldimann, Kehrsatz. Die beiden Freundinnen Giulia Herren und Hannah Dengjel aus Murten Gross- und Gemeinderat Rudolf Herren bekam von Fritz Rentsch und Hans-Beat Johner eine Portion Rösti zum Zmorge. Astrid Ballaman und Marianne Schärer haben für die Gäste beim Brunch die Spiegeleier gebraten. Barbara und Peter Belk, Courlevon. Irina Robatel aus Murten genoss den Brunch mit Freunden. Glenda Guillaume-Gentil mit Tochter Alixe, Murten. Am reichhaltigen, überaus schmackhaften und schön präsentierten Zmorgebuffet durften sich die Besucherinnen und Besucher selbst bedienen.



Murten | In der Längmatt in Murten roch es letzten Sonntagmorgen nach Spiegelei und Rösti. Die Männer- und Seniorenriege sowie die Frauenriege des Turnvereins Murten luden zum zweiten Mal in die Aula des Primarschulhauses zu einem öffentlichen Turnerzmorge. Das grosse Angebot auf dem Zmorgebuffet beinhaltete frischen Fruchtsalat, Joghurt, frische Butterzöpfe, appetitlich angerichtete Fleisch- und Käseplatten und rundete die frisch zubereitete Rösti mit Spiegelei ab. Ein Brunch mit allem, was das Herz begehrt, für alle. Ob der Brunch auch im nächsten Jahr stattfinden wird, wird sich noch zeigen und muss im Vorstand besprochen werden, sagt der Präsident Willi Piller.

Helga Blickenstorfer