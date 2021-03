Licht-Rundgang verzaubert Murten

Das Sehen und Betrachten steht im Zentrum des Licht-Rundgangs. Hier die Installation «Eye Data» am Törliplatz.

Murten | Am Mittwoch startete der Murtner Licht-Rundgang. Er bleibt bis zum 28. März geöffnet. Zugang erhält nur, wer vorab online ein Ticket für einen oder beide Startpunkte gekauft hat. Startpunkte sind das alte Feuerwehrlokal an der Bernstrasse oder das Museum Murten.



«Das Leben ist wie Fahrradfahren: Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben», zitierte Stephane Moret am Dienstag vor den Medien den weltberühmten Physiker Albert Einstein. Der Direktor von Murten Tourismus macht sogleich klar, was er damit meint: «Trotz Pandemie ist es wichtig, eine Alternative zum Licht-Festival umzusetzen.» fko

