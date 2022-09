Meyriez macht vorwärts mit Ortsplanung

Mit der Revision der Ortsplanung will die Gemeinde Meyriez unter anderem den Dorfkern beleben.



Meyriez | Die Revision der Ortsplanung in Meyriez geht in eine weitere Runde. Die Bevölkerung hat jetzt zwei Wochen Zeit, um ihre Sicht der Dinge zum Richtplan mitzuteilen. Etwas knapp, so die Ansicht einiger Bürger.

Die Gemeinde Meyriez nimmt einen erneuten Anlauf, um die Ortsplanung voranzutreiben. Bis Ende Jahr will der Gemeinderat das Dossier dem Kanton zur Vorprüfung vorlegen. Am vergangenen Donnerstag wurde der Gemeinderichtplan der Bevölkerung anlässlich eines Informationsabends vorgestellt. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger bis zum 9. September Zeit, ihre Gedanken und Anregungen dazu in einem Mitwirkungsverfahren mitzuteilen. rmc

