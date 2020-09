Mit dem Bierglas in der Hand nach Salvenach



Murten | Die erste Bierwanderung der Region fand am Samstag bei bestem Wetter statt. Bierwanderinnen und -wanderer aus der ganzen Schweiz wanderten von Murten nach Salvenach und machten unter anderem in Münchenwiler Rast. Die Teilnehmer starteten im Halbstundentakt. An mehreren Orten konnten sie verschiedene Biere degustieren. Der Anlass war dieses Jahr der einzige dieser Art in der Schweiz. Das originelle Event war schnell ausgebucht. Organisiert hatte die zehn Kilometer lange Bier-Genuss-Wanderung das Spezialgeschäft Bierarena Murten.

Aliki Eugenidis