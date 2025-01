Als der Zander vom Schiffenen-in den Murtensee gelangte



Murtensee | Der Zander ist der Fisch des Jahres 2025. Und in kaum einem See ist er so verbreitet wie im Murtensee. Den Weg dorthin hat er vor gut 40 Jahren vom Schiffenensee aus gefunden.

«Mit seinen Stachelflossen, dem glänzenden Schuppenpanzer und all den spitzen Zähnen wirkt er wie ein Fabel- wesen. Seine geheimnisvoll schimmernden Augen wirken intelligent und zugleich fremdartig. Der Zander ist ein Raubfisch – mit jeder Faser seines eindrucksvollen Körpers.» So beschreibt der Schweizerische Fischereiverband den Zander, den er soeben zum «Fisch des Jahres 2025» erkürt hat. Der Fischereiverband stellt auch fest, dass die Zanderbestände in der Schweiz eigentlich zu klein seien – jährlich werden rund zehn Tonnen in Schweizer Gewässern gefangen – und die Nachfrage daher nur mit Importen und Aquakulturen befriedigt werden könne. uh

