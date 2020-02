Murten on Ice bereitet sich aufs Jubiläum vor

Bye-bye – bis zur nächsten Saison: Diese zwei Eiskunstläuferinnen nutzten am Freitag nochmals die Chance, um ein paar Runden auf der Murtner Eisbahn zu drehen.

Murten | Die neunte ist zugleich die zweitbeste Saison von Murten on Ice. Über 15 500 Gäste tummelten sich auf der Murtner Eisbahn. Seit Sonntag ist die geschlossen. Doch die Organisatoren sind bereits an der Planung der zehnten Ausgabe.

Von einer harmonischen, erfolgreichen neunten Saison sprach Marianne Siegen­thaler am Freitagabend auf der Murtner Eisbahn. «Die Eintrittszahlen liegen zwar leicht unter dem Rekord der letzten Saison», so die Präsidentin von Murten Tourismus. Bis vor einer Woche wurden knapp 15 500 Gäste gezählt. In der Saison 2018/19 lockte die Eisbahn am Stadtgraben rund 16 000 Personen an. Dafür hat die Vermietung von Schlittschuhen zugenommen. Laut Siegenthaler wurden 600 Paar «Schlöf» mehr ausgeliehen als im Vorjahr. Und auch der Umsatz der Buvette blieb stabil. «Dass wir während des Licht-Festivals vor den Toren der Eisbahn mit einem Verpflegungsstand präsent waren, hat sich bewährt. Das Chili con Carne entpuppte sich als Renner», sagt sie. mkc

