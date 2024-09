Ein Einblick vor dem Umbau

Am Wochenende öffnete das Schloss Muntelier seine Türen.



Muntelier | Alle Jahre wieder erlauben die Europäischen Denkmaltage Besichtigungen Schweizer Kulturgüter. Im Programm waren auch die Schlösser in Murten und Muntelier. Für Letzteres steht bald ein grösser Umbau an.

Am vergangenen Wochenende öffneten die Schlösser in Murten und Muntelier im Rahmen der Europäischen Denkmaltage ihre Türen. Für das Schloss in Muntelier war dies für die Öffentlichkeit wohl die letzte Möglichkeit, um das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zu besichtigen. Denn gemäss einem seit einigen Tagen aufliegenden Baugesuchs sollen hier auf zwei Stockwerken bald sechs Mietwohnungen entstehen. oba

