Murten wird zur Studentenstadt

Letztmals versammelten sich die Schweizer Studentenvereinigungen 2013 in Murten zu ihrem Zentralfest.



Murten | Drei Tage lang wird das Murtner Stedtli im Zeichen ehemaliger und aktueller Studentinnen und Studenten aus der ganzen Schweiz stehen. Am Zentralfest stehen Kontakte im Vordergrund.

Bei je einem Umzug diesen Samstagabend und am Sonntagnachmittag kann die Murtner Bevölkerung an den althergebrachten Bräuchen der Studentenverbindungen teilhaben. Am Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins stehen zwar Kontakte unter den Couleurikern im Vordergrund, doch wollen diese mit dem Festbetrieb im und vor dem Stedtli auch die Murtnerinnen und Murtner ansprechen. uh

