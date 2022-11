Narren suchen dringend Verslibrünzler

Am Freitag um 20.11 Uhr hat in Murten die Fastnachtszeit wieder begonnen.



Murten | Mit dem Fastnachtsauftakt vom Freitag hat das närrische Treiben Murten wieder fest im Griff. Doch während die Guggen schon wieder zu Höchstform auflaufen, suchen die Schnitzelbänkler dringend nach Nachwuchs.

Im Jahr 2020 fiel die Fastnacht Murten der Corona-Pandemie kurzfristig zum Opfer, im Jahr darauf wurde sie frühzeitig abgesagt, und letztes Jahr fand sie in einer reduzierten Version statt. Nun aber ist Murten wieder ganz in der Hand der Narren: Am Freitagabend um 20.11 Uhr feierten sie ihren traditionellen Fastnachtsauftakt mit bunten Kostümen und lauter Guggenmusik. Es schien fast, als wäre Corona nie da gewesen, und doch gibt es gewisse Bereiche, denen die Pandemie stark zugesetzt hat. Beispielsweise die Schnitzelbänkler. So fanden die letzten drei Jahre keine echten Gastroabende mehr statt, wie ihr Programmverantwortlicher Etienne Huter sagt. Einzig letztes Jahr gab es einen «Gastroabend@home» mit Take-away-Menüs der Restaurants und Guggen- sowie Schnitzelbankbeiträgen online. uh

