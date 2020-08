«Notsituation muss nicht Dauerlösung sein»

Der Festredner Marius Widmer aus Jeuss an der Bundesfeier in Murten



Murten | Die Gemeinde Murten führte auf der Wiese beim kleinen Hafen die Bundesfeier durch. Festredner war Marius Widmer, Leiter der Dienststelle für Kommunikation und Medien an der Universität Freiburg. Er wohnt mit seiner Familie in Jeuss.



Auf der Wiese beim kleinen Hafen standen am Samstag für das Publikum Tische im gebotenen Abstand bereit. Aufgrund der Anmeldungen auf der Gemeinde sollten praktisch sämtliche Plätze besetzt sein. Aber die wenigen Regentropfen hielten wohl einige von der Teilnahme an der Bundesfeier ab. Der für das Ressort Landwirtschaft und Kultur verantwortliche Gemeinderat Rudolf Herren meinte jedoch, Gott müsse ein Murtner sein, weil es bei diesen Regentropfen blieb. tb

