Papa Fritta und Chröttli luden zu Fisch ein



Murten | Fischportion um Fischportion frittierte das Minigolf-Team von Freitag bis Sonntag im Food­truck und bot den ohnehin schon heissen Temperaturen tapfer die Stirn. Seit 15 Jahren organisieren Hanspeter und Margot Hänni, besser bekannt als Papa Fritta und Chröttli, ihr Minigolf-Fischessen im Hafen. Der Anlass findet eigentlich traditionell an Pfingsten statt, dieses Jahr wurde er wegen der Corona-Pandemie verschoben. «Und zwar auf das Wochenende, an dem das Stadtfest gewesen wäre», sagt Papa Fritta. Die Murtnerinnen und Murtner genossen sichtlich das Zusammensein an einem der raren Anlässe in Corona-Zeiten und erfreuten sich an der schönen Sommer­stimmung im Hafen.

Aliki Eugenidis