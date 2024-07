Regen als ungebetener Festivalgast

Viel Begeisterung um den Auftritt von Take That am Stars of Sounds.

Murten | Das viertägige Festival Stars of Sounds hat mit einer zufriedenstellenden Bilanz von 25’000 Besucherinnen und Besuchern geendet. Probleme bereitete vor allem der Regen am Samstag.

25’000 Personen hatten das Festival Stars of Sounds im Vorjahr besucht, 25’000 Festivalbesuchende waren es auch dieses Jahr. Insofern können die Organisatoren ein positives Fazit ziehen. Zuschauermagnet war der Donnerstagabend, als die Hardrock-Legenden von Scorpions, Gotthard und Storace (Sänger von Krokus) das 10’000 Personen fassende Gelände fast ganz füllten. Auch der Samstag mit der Boygroup aus den 1990er-Jahren, Take That, und der deutschen Band Silbermond hatte im Vorverkauf gut gezogen. uh

