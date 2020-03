«Schaut, wir haben an euch gedacht»



Murten | Eine Ausstellung in der Galerie Les Deux zeigt einen Querschnitt durch die Geschichte der Fasnachtssujets der Rotsee-Husaren. Sie sind Zeugnis einer langjährigen Freundschaft.

Die Guuggenmusik Rotsee-Husaren aus dem luzernischen Ebikon wird dieses Jahr 60 – für Esther und Daniel Wyss aus Murten ein Grund, ihnen in der Galerie Les Deux im Stedtli eine Ausstellung zu widmen. Denn immerhin waren die Rotsee-Husaren 30 Jahre lang an der Murtne Fastnacht zu Gast im Garten der «Villa Kunterbunt» der beiden passionierten Fastnächtler. Das Haus verfügt über einen beachtlichen Garten. «Wir haben sie jeweils vor dem Umzug zu Kaffee und Selbstgebackenem eingeladen», erzählt Esther Wyss. Dafür erhielten die beiden jeweils einen Fasnachtsorden und eine Abbildung des aktuellen Sujets der Ebikoner. 21 davon sind nun bis am 15. März im Schaufenster des Bijou-Ateliers neben dem Rüebeloch zu bestaunen. fko

