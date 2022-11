Stege am Südufer bleiben fest verankert

Auch am Südufer des Murteensees finden sich mehrere Boots- und Badestege.



Murten | Während die Gemeinde Mont-Vully in einem Richtplan das Aufheben individueller Bootsstege vorsieht, ist das auf der anderen Seite des Murtensees momentan kein Thema. Eine Umfrage bei Muntelier, Murten, Meyriez und Greng zeigt: Es sind keine solche Massnahmen geplant.

In der Gemeinde Mont-Vully liegt ein Richtplan auf, der die Aufhebung individuell genutzter Bootsstege- und Anlegeplätze vorsieht («Murtenbieter» vom letzten Freitag). An deren Stelle sollen 15 Zonen mit kollektiven Anlegeplätzen treten, unter anderem ein Hafen in Sugiez. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. November 2022.