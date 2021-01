Sternsingen trotz Corona

Segnung in der Kirche



Murten |Am Samstag schwärmten im Umkreis der katholischen Pfarrei Murten Sternsinger aus, um den Segen für Haus und Bewohner zu bringen und auch ein gutes neues Jahr zu wünschen.

Die Sternsinger und -singerinnen, Schüler der dritten Klasse, wurden am Samstag im Saal der katholischen Pfarrei Murten auf ihre Aufgaben vorbereitet und eingekleidet. Das Team um Kathrin Tattini und Elisabeth Peham hatte alle Hände voll zu tun, bis alle bereit waren. Anschliessend erhielten die Kinder den Segen durch Fabian Hucht, Pastoral­assistent, in der Kirche St. Mauritius. Sie machten sich dann an diesem eisigkalten und sonnigen Wintertag in Gruppen von vier bis sechs Kindern auf, um die gute Botschaft zu verkünden und den Segen zu überbringen. Die Gruppen bestanden aus einem Sternträger und den Heiligen Drei Königen. mrm

