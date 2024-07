Ein Spaziergang für die Sinne

Haben früh gebucht: Esther von Siebenthal, Roland Zbinden und Myrtha Wasserfallen Khaled sorgt an der Route du Lac für einen reibungslosen Verkehr Bruno und Bernadette Marti aus Emmenbrücke (Luzern) Barbara und Urs Beer im kleinen Bambuswald am Seeufer Der Solo-Künstler Amaury Faivre mit Mundharmonika und Gitarre Leandre Guillot, Roger Hutmacher und Philippe Ischi kochen den Risotto du Vully Fiona Stucki, Michel Pellet und Romain Gouffen warten auf die ersten Gäste Jonathan Buecher und Noël Kopp laden zum Degustieren ein Christine und Noémie sind aus Neuchâtel angereist Geniessen den Gâteau du Vully: Familie Spycher mit Freunden Fred und Brigitte haben auch auf ihrer fünften Route Gourmande gut lachen André Gross, Frédéric Chautems und Christophe Dupasquier von Vully Tourisme Von Praz geht es hoch in die Weinberge



Môtier | Letzten Samstag strömten rund 1’400 Menschen nach Môtier, um an der diesjährigen Route Gourmande teilzunehmen. Ausgestattet mit einem Weinglas und einer Karte ging es am Seeufer entlang, danach hoch in die Weinberge und wieder zurück nach Môtier. Die Luft war schwül und die Sicht durch den Saharastaub getrübt. Dafür gab es für den Gaumen und die Ohren etwas zu geniessen. Auf dem 3.5 Kilometer langen Rundweg warteten nebst drei musikalischen Acts mehrere Stände mit lokalen kulinarischen Spezialitäten auf: allem voran natürlich der Wein, dazu gab es Käse, Risotto, Fischknusperli sowie süssen und salzigen Gâteau du Vully.

Jonathan Merz