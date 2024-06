Stimmungsvolle Eröffnung der Soli

Der Brunnen beim Rübenloch wird, wie alle anderen Brunnen auch, jedes Jahr mit viel Liebe und Herzblut geschmückt. Anita Kilchör und Daniel Luginbühl aus Büchslen. Fritz und Silvia Schürch aus Courgevaux mit Oliver Schürch aus Cressier und Heidi Kaufmann aus Murten. Adrian Benninger aus Murten und Martin Zbinden aus Münchenwiler. Maya Rytz, schmückt seit Jahren den kleinen mittleren Brunnen, und Walter Rytz, beide aus Lurtigen. Fritz und Fränzi Gaberell aus Altavilla. Lorenz und Agnes Ledermann aus Ins. Hans-Peter und Rosmarie Gaberell aus Altavilla. Küsu, Jöggu und Kure. Therese und Bernhard Hubacher aus Müntschemier. Tina und Aurel spielen in der Kadettenmusik Murten. Gerhard und Annette Baumgartner aus Murten.



Murten | Traditionsgemäss eröffnet das Brunnenfest jeweils am Vorabend des 22. Juni die Murtner Solennität. Stolz präsentieren die sogenannten Brunnenleiste ihre Werke, die Dank der freiwilligen Mithilfe von Anwohnern und Geschäftsleuten entstanden sind. Der Abend wird jeweils von der Kadettenmusik Murten, sowie der Stadtmusik Murten, den Tambouren Murten und einer Jazzband musikalisch umrahmt. So nutzten auch am vergangenen Freitagabend zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die reichlich geschmückten Brunnen zu bestaunen.

Willi Piller