Tag der offenen Tür im Nouvo Murten



Murten | Im Nouvo Murten fand am Samstag ein Tag -der offenen Tür bei warmen Temperaturen statt. Es wurde den ganzen Tag über vielerlei geboten, angefangen mit dem Setzlingstausch von 10 bis 14 Uhr. Dazwischen konnte man sich mit Pizza verköstigen – organisiert von der offenen Kinder- und Jugendarbeit, welche mit dem Verein Nouvo – ausgesprochen Nuvo – bei einigen Projekten zusammenarbeitet. Ab 15 Uhr dann begann das eigentliche Fest, und die Besucherinnen und Besucher kamen in den Genuss von Strassenmusik. Am Abend wurde der Anlass noch einmal mit der Pizzaparty abgerundet.

Martina Dhoueou-Lehmann