Thanksgiving Day im Kulturzentrum

Im Foyer des Kulturzentrums im Beaulieupark wurden die Helfer, Helferinnen und Mitglieder als Dankeschön mit einem reichhaltigen Apéro verwöhnt. Mira Suter, Merlach. Iris und Peter Zahnd, Murten. Piet Los, Murten. Manuela Fornasiere, Münchenwiler; Jürg Gehrig und Yvonne Bachmann, Merlach. Stephan Hugentobler, Münchenwiler; Isabelle Schaller, Düdingen. Felix Stoffel und Brigitte Jeger Stoffel, Murten. Trixi Vogl und Kari Ott, Muntelier. Hildegard und André Chevallier, Merlach. Franz und Marie-Therese Zbinden, Murten. Peter und Yvonne Burger, Courgevaux.



Murten | Vor kurzem fand im Kulturzentrum im Beaulieupark ein spezieller Anlass statt – Thanksgiving Day genannt. Der KiB-Vorstand hatte die Ehre, den Kulturpreis 2022 des Lions Club Murten-Morat in Empfang zu nehmen als Anerkennung für die Erfolgsgeschichte des KiB seit seiner Gründung im April 2003. Ein Teil des Kulturpreises wurde eingesetzt als Dankeschön für die Mitglieder, Helfer und Helferinnen des KiB. Die Gäste kamen in den Genuss eines reichhaltigen Tagesprogramms. Am Vormittag zeigte die Klavierkabarettistin Esther Hasler ihre aktuelle Vorstellung «Lichtjahre». Danach gab es in geselligem und liebevollem Rahmen ein Apéro riche im Foyer des KiB.

Martina Dhoueou-Lehmann