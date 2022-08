Tolles Gassenfest in der Altstadt von Murten

Murten | Mehrere lokale Vereine luden am vergangenen Freitag und Samstag zum gemütlichen und traditionsreichen Stadtfest ein. Leckere Köstlichkeiten wurden in der Hauptgasse von Murten für die Besucherinnen und Besucher zubereitet. Auch an Unterhaltung und Spass fehlte es nicht; ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Darbietungen und diversen Spielen für die jüngeren Gäste sorgte für Heiterkeit. So wurde am alljährlichen Murtner Stadtfest noch weit in die Dunkelheit hinein geplaudert, getanzt und gefeiert.

Sandra Schüpbach