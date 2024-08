Der Abriss verzögert sich weiter

Der Abriss des Bahnhofgebäudes Sugiez wird durch den Gang vor das Bundesgericht weiter verzögert.



Sugiez | Das alte Bahnhofgebäude Sugiez kann weiterhin nicht abgerissen werden. Die Heimatschutzorganisation Pro Fribourg zieht den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vor das Bundesgericht.

Nach den Richtern in St. Gallen werden sich nun die Richter in Lausanne mit dem Bahnhofgebäude in Sugiez beschäftigen. Die Freiburgischen VerkehrsbetriebeTPF hatten im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofs Sugiez mit der Anpassung an das Gesetz zur Behindertenzugänglichkeit und mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit das Gebäude aus dem Jahr 1901 abreissen wollen. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 23. August 2024.