Wehmütiger Abschied von der Holzofenbäckerei

Die Holzofenbäckerei Jeuss hat ihren Betrieb mit dem Laden eingestellt. Bernadette Kessler hängt ein letztes Mal das Schild «Geschlossen» an die Tür.



Jeuss | Mit einem Hilferuf letzten Oktober hatte die Holzofenbäckerei Jeuss versucht, den Betrieb zu sichern.

Es hat nichts genützt. Seit letztem Samstag ist der Betrieb endgültig geschlossen.

Zum letzten Öffnungstag der Holzofenbäckerei mit dem Lebensmittelladen bildeten sich am Samstag noch einmal zeitweise Warteschlangen bis vor die Tür. Die Kundinnen und Kunden, Dorfbewohner und Freunde fanden sich zum letzten Betriebstag der Holzofenbäckerei in Jeuss ein. Man wusste: Um 12 Uhr würde der Betrieb seine Türen endgültig schliessen. Es ging dann zwar mit einem kleinen Umtrunk inklusive Verköstigung aus der Backstube noch weiter, doch in die gesellige Stimmung mischte sich auch viel Wehmut. uh

