Wiederaufbruch ins öffentliche Kulturschaffen

Die Sängerin und Liedermacherin Véronique Muller und der Schriftsteller François Loeb zelebrieren im Schlosshof den «Lock-Auf». (Foto rechts: M. Baumgartner)

Murten | Chansons und Erinnerungen an Dürrenmatt: Die Musikerin Véronique Muller und der Literat François Loeb feiern am Samstag die Wiedererweckung des kulturellen Lebens. Insgesamt vier Vorführungen sind im Murtner Schlosshof geplant.

Die Sängerin und Liedermacherin Véronique Muller und der Literat und ehemalige Unternehmer François Loeb haben am kommenden Samstag und Sonntag und am Wochenende vom und 16. August Kulturelles vor: Im Murtner Schlosshof zelebrieren sie unter dem Motto «un-ge-wöhnlich!» den «Lock-Auf» – die Wiederbelebung der geselligen Lebensart und eine Art Gegenstück zum Lockdown. Dieser brachte das künstlerische Leben zeitweise zum Erliegen, nicht nur die Murtner Fastnacht, sondern auch die Solennität, Stars of Sounds und die Sommerfestspiele Murten Classics fielen ihm zum Opfer. fko

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 21. Juli 2020.