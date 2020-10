Wirtschaft nimmt wieder Fahrt auf

Der Gewerbeverein Murten und Umgebung besuchte die Firma Phonak Communications AG der Sonova-Gruppe am neuen Standort.



Murten | Der Gewerbeverein Murten Umgebung besuchte am Montag anlässlich der Generalversammlung die Firma Sonova am neuen Standort in Murten. Stefan Portmann, Bauverwalter der Gemeinde Murten, informierte über das Vorgehen bei Baugesuchen.

«Jeder Arbeitsplatz ist wichtig», betonte Stefan Gutknecht, Präsident des Gewerbe­vereins Murten und Umgebung, an der Generalversammlung vom Montag. Diese fand wegen der Corona-­Pandemie sechs Monate später als üblich statt. In seinem Jahresbericht hielt er fest, dass es im Bauhauptgewerbe sehr schwierig geworden sei, qualifizierte Mitarbeiter zu halten oder neue zu gewinnen. Ebenfalls sei es nicht einfach, Lehrlinge zu finden. «Anlässe wie die Berufsmesse, welche wir mit der Orientierungsschule Region Murten durchgeführt haben, sind sehr positiv und müssen unbedingt weitergeführt werden», so der Präsident. Die vierte Berufsmesse wird im nächsten Jahr stattfinden. Die Marktsituation bezeichnete er wegen des starken Preisdrucks und der tiefen Margen als schwierig. «Die kleineren Betriebe müssen sich gut organisieren, um mit den Gros­sen mithalten zu können», führte er aus. tb

